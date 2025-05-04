Denizli İdmanyurdu Kupasına Kavuştu

Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta şampiyon olarak ilk kez 3'üncü Lig'e yükselmeyi garantileyen Denizli İdmanyurdu kupasına Asarlıkspor'u ağırlaması gereken sezonun son maçında kavuştu.

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Denizli İdmanyurdu Kupasına Kavuştu

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde ilk kez 3. Lig’e yükselme başarısı gösteren Denizli İdmanyurdu, sezonun son haftasında Asarlıkspor’u konuk etmesi gereken maçta kupasına kavuştu. Maçın oynanacağı Başkarcı Şehit Sami Er Sahası, kırmızı-siyah balonlar ve bayraklarla şampiyona yakışır şekilde süslendi.

Sahaya meşaleler ve coşkulu tezahüratlar eşliğinde çıkan Denizli temsilcisinin oyuncuları, taraftarlar tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlarla onurlandırıldı. Rakip takım Asarlıkspor, statü gereği küme düştüğü için sahaya çıkmazken, Denizli İdmanyurdu oyuncuları, tribünleri dolduran taraftarlara özel bir gösteri maçıyla teşekkür etti. Kutlamalar, futbolcuların madalyalarını alarak şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

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