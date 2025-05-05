Gedson'un Gözüne Lazer Tutan Holigan Yakalandı
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olduğu karşılaşmada, penaltı kullanan Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan şahıs yakalandı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide penaltı kullanan Gedson Fernandes’in gözüne lazer tutan taraftar ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Lazer tutan şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu kullanacak Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma başlattı.
İncelemeler neticesinde lazer tutan şahsı belirleyen ekipler, B.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.
Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA