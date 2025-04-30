Denizlili Hayrunnisa Karaca, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları kapsamında, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleştirilen Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Denizli rüzgârı esti. Türkiye’nin farklı illerinden 357 sporcunun madalya için mücadele ettiği şampiyonada, Denizli Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Karaca, Yıldız Kızlar 48 kilogram kategorisinde podyuma çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Koparmada 49 kilogram, silkmede 60 kilogram kaldıran genç sporcu, toplamda 109 kilogram ile Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl aynı şampiyonada Türkiye ikinciliği elde eden Karaca, formunu yükselterek bu yıl altın madalyayı boynuna taktı ve Türk sporunun geleceğine umut vaat eden isimler arasında yerini aldı.

MİLLİ FORMA HAYALİ

Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Hayrunnisa Karaca, “Bu başarıyı elde etmemde emeği geçen antrenörlerime, öğretmenlerime ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefim, halter branşında ay-yıldızlı forma ile uluslararası podyumlarda ülkemi temsil etmek” dedi. Genç sporcunun azmi ve kararlılığı, onu milli takım yolunda güçlü bir aday haline getiriyor.

Kaynak: İHA