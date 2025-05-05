Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla start aldı.

Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve taktik çalışmalarına odaklandı. Antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı. Takım, maç öncesi hazırlıklarını sürdürmek için çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İHA