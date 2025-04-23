Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'a Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

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Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maç hazırlıklarını başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı.

Samsunspor maçında ilk 11’de görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından koşu ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antreman ile devam edecek.

Kaynak: İHA

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