Fenerbahçeli Yıldızdan Tepki Çeken Görüntülere Açıklama

Dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş’a Ülker Stadı’nda 0-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip ile lider Galatasaray arasında puan farkı 8’e çıktı.

Maçın ardından tribünlerden Başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine istifa çağrıları yükselirken, teknik direktör Jose Mourinho da tepkilerin hedefi oldu.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Ganalı stoper Alecander Djiku’nun özel aracında video oyun oynayarak statta ayrıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan sonra başarılı oyuncuya sosyal medyadan tepki gelirken, yıldız oyuncudan konuya ilişkin açıklama geldi.

Djiku sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları net bir dille yalanladı ve kişilik haklarının lekelenmeye çalışıldığını savundu. Djiku konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir. Doğrulanmamış bilgilerin yayılması bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar.

Gazeteciler ve medya temsilcileri yalnızca sansasyon oluşturmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür.

Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle mesnetsiz suçlamalarla adamın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum."