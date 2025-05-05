Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü, Türkiye'ye Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü, Türkiye'ye Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması için desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" şeklinde tanımlarken, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen Trump'tan Açıklama! Dikkat Çeken 'Rusya-Ukrayna Savaşı' VurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen Trump'tan Açıklama! Dikkat Çeken 'Rusya-Ukrayna Savaşı' VurgusuDünya

Kaynak: AA

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