Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen Dünyaevine Girdi! Sosyal Medya Bu Gelinliği Konuşuyor

Ekranlardaki temizlik programlarıyla tanınan televizyon sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi. Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in nikahta tercih ettiği gelinliğe sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen Dünyaevine Girdi! Sosyal Medya Bu Gelinliği Konuşuyor

"Temizlik Avcıları" adlı programla adını duyuran, ardından "En Hamarat Benim" programının sunuculuğunu yaparak büyük şöhret yakalayan Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile aldığı evlilik kararını nihayete erdirdi. Geniş bir kitle sahibi olduğu sosyal medya hesabı üzerinden nişan haberini paylaşan Kadir Ezildi, 500 bin lira masraf yaptığı söyleyerek takipçilerini şoke etmişti.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen Dünyaevine Girdi! Sosyal Medya Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 1

Olaylı nişanıyla çok konuşulan Kadir Ezildi ve nişanlısı, bugün dünyaevine girdi. Sosyal medyadan çok fazla paylaşım yaptığı için kimi zaman eleştirilen ancak bunları umursamadığını her fırsatta vurgulayan Ezildi, nikah masasına oturduğu mutlu gününden çiçeği burnunda eşi Gamze Türkmen ile olan fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinin tebrik yağmuruna tutuldu.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen Dünyaevine Girdi! Sosyal Medya Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 2

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in gelinliği ise nikahın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Türkmen'in en mutlu günü için seçtiği gelinlik modeli sosyal medyada övgü yağmuruna tutulurken, "Çok sade ve zarif olmuşsunuz", "Gelinliğe bayıldım" gibi yorumlar dikkat çekti. Çiftin nikah fotoğraflarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Herkes genç çifte mutluluklar diledi.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen Dünyaevine Girdi! Sosyal Medya Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 3

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995'te Konya'da doğan Kadir Ezildi, temizlik ve düzen konusundaki takıntısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ilgi çekip zamanla bir televizyon figürü haline gelmiştir. "Temizlik Avcıları" adlı programla geniş kitlelerce tanınan Ezildi, kazandığı paranın büyük bir kısmını temizlik ürünlerine ve ev dekorasyonuna harcadığı söylemiştir. Ezildi, halen televizyon programlarıyla kariyerine devam etmektedir.

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