Orhan Gencebay’ın Yalısında Büyük Kavga! Eşi Sevim Emre Çileden Çıktı

‘Batsın Bu Dünya’, ‘Hatasız Kul Olmaz’, ‘Hasret Rüzgarı’, ‘Dil Yarası’ gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çarpıcı bir görüntüyle gündem oldu.

Sarıyer’deki lüks villasında komşusuyla tartıştığı iddia edilen Sevim Emre’yi o anlarda bir başka arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Sevim Emre’nin kavgayı ayırmaya çalışan kişiye ‘Git buradan’ diye bağırdığı duyuldu.

'HALKIN SANATÇISINI PARA BOZDU'

Görüntülere ‘Zenginlerin kavga ettiğini ilk kez görüyorum’, ‘Yağmurlu havada güneş gözlüğü mü takmış?’, ‘Yalı sahipleri gecekonducular gibi kavga ediyor’, ‘Yalı mahallesi’, ‘Halkın sanatçısını para bozdu’ gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre’nin 44 yıldır oturduğu Baltalimanı’ndaki yalısını satışa çıkardığı iddia edilmiş, Sevim Emre, yalının değil Tuzla’daki bir arsalarının satışa çıkarıldığını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı.