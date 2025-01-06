Orhan Gencebay 44 Yıllık Yalısını Satıyor mu? Eşi Gerçeği Açıkladı

TAYFUR’A TABUTUNU ÖPEREK VEDA ETMİŞTİ

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende arkadaşı Ferdi Tayfur’un tabutunu öpen Gencebay, “Sevgili kardeşim bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Birbirimizi çok seviyorduk” sözleriyle veda etmişti.