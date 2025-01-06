Orhan Gencebay 44 Yıllık Yalısını Satıyor mu? Eşi Gerçeği Açıkladı
Arabesk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre’nin 44 yıldır oturduğu Baltalimanı’ndaki yalının satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkin çiftten ilk açıklama geldi. Sevim Emre, yalının değil Tuzla’daki bir arsalarının satışa çıkarıldığını söyleyerek iddiaları yalanladı.
Kaynak: Günboyu gazetesi
Son olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde görüntülenen sanatçı Orhan Gencebay’ın dostuna veda ettiği anlar herkesi duygulandırmıştı.
TAYFUR’A TABUTUNU ÖPEREK VEDA ETMİŞTİ
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende arkadaşı Ferdi Tayfur’un tabutunu öpen Gencebay, “Sevgili kardeşim bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Birbirimizi çok seviyorduk” sözleriyle veda etmişti.
YALISI 107 MİLYON DOLARA SATIŞA MI ÇIKTI?
Duygulandıran bu vedanın ardından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre’nin Baltalimanı’nda bulunan yalılarının satışa çıkarıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.4 oda ve 1 salonlu, 160 metrekare büyüklüğündeki yalının fiyatının 107 milyon dolar olduğu öne sürülmüştü.
EŞİ İDDİALARI YALANLADI
Günboyu Gazetesinden Hatice Aksu'ya konuşan Sevim Emre haberleri yalanlayarak, Tuzla'daki bir arsalarının satışa çıkarıldığını, yalının satış haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.
“Böyle bir satış söz konusu değil. Yalıyı satmıyoruz” diye konuşan Sevim Emre “Tuzla’daki bir arsamızı satışa çıkardık” diye belirtti.