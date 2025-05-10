Yeşilçam'ın Güzeli Müjde Ar Magazin Ordusuna Ateş Püskürdü: O Anlar Gündem Oldu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin kamerasına yakalanınca adeta çileden çıktı. 2. Sayfa kameralarına yansıyan gergin dakikalar, usta oyuncunun sinirlerine hakim olamadığı anları gözler önüne serdi.

Günlük haliyle objektiflere yakalanan Müjde Ar, etrafının bir anda muhabirlerle sarılması üzerine öfkeli bir çıkış yaptı. "Çocuklar üstüme çullanınca acayip sinirleniyorum" diyerek tepkisini dile getiren usta oyuncu, "Neden çekiyorsun? Güvenliğe haber verin. Özür dileyeceksin" sözleriyle muhabirlere sert çıktı.

'ÖZEL HAYATIM'

Kameralara konuşmamakta kararlı olan Ar, "Ben görmedim mikrofonu, korktum ya. Sen niye çekiyorsun? Cevap ver. Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim" ifadeleriyle mahremiyet ihlaline dikkat çekti.

Dört muhabirin birden kendisini çevrelemesinden rahatsız olan Müjde Ar, bu durumu şikayet edeceğini de belirtti.

GÜNDEM OLDU

Gergin anlar sosyal medyada da gündem olurken, birçok hayranı Müjde Ar'a destek mesajları yağdırdı.

Sosyal medyada çok kez paylaşılan diyalog ise şöyle...

Müjde Ar: Özel hayatımı ve mahremiyetimi niye çekiyorsun?

Muhabir: Beyaz TV'de çalışıyorum.

Müjde Ar: Beyaz TV mi? Belli zaten.

Kaynak: 2. Sayfa