'Ölüm' Modası İçin Kritik Uyarı! Virüs Gibi Yayılıyor

Estetik ameliyatlarındaki ölüm oranlarının artışı sonrasında uzman isimden kritik bir uyarı geldi. Bilinçsizce steril olmayan ortamlarda yapılan operasyonlar için uyaran Dr. Sena İnal Aptoula, ‘Görme bozuklukları, yüzde asimetriler, dolgularda kaymalar ve enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor. En tehlikeli durumlardan biri ise dolgu maddesinin damar içine enjekte edilmesi ve dokunun ölmesi. Bazen düzeltilemeyebiliyor’ dedi.

'Ölüm' Modası İçin Kritik Uyarı! Virüs Gibi Yayılıyor

Son aylarda ölümlü sonuçlanan estetik ameliyatları büyük endişe yaratırken Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, yanlış şekilde yapılan estetik işlemlerinin ciddi sağlık problemlerine yol açtığını belirti.

'Ölüm' Modası İçin Kritik Uyarı! Virüs Gibi Yayılıyor - Resim : 1

Aptoula, uygulamaların yapıldığı ortam ve işlemi gerçekleştiren kişinin uzmanlığı büyük önem taşıyor. Merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor’ dedi.

'Ölüm' Modası İçin Kritik Uyarı! Virüs Gibi Yayılıyor - Resim : 2

'EN TEHLİKELİ DURUM DOKUNUN ÖLMESİ'

İşlemlerin mutlaka steril ortamda ve uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Aptoula, şöyle uyardı: Yanlış uygulamalar sonucunda görme bozuklukları, yüzde asimetriler, dolgularda kaymalar ve enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor. En tehlikeli durumlardan biri ise dolgu maddesinin damar içine enjekte edilmesi ve dokunun ölmesi. Bu gibi durumlarda doku kaybı yaşanabiliyor ve bazen müdahaleyle bile tam olarak düzeltilemeyebiliyor.

'Ölüm' Modası İçin Kritik Uyarı! Virüs Gibi Yayılıyor - Resim : 3

18 YAŞ ALTI İÇİN KRİTİK UYARI

‘14-15 yaşındaki çocuklarda dudak dolgusu ya da yüz dolgusu gibi işlemler yaptırıldığını üzülerek görüyoruz’ diyen Dr. Aptoula, 18 yaş altındakilere estetik önermediklerini ifade etti.

'YÜZ ŞEKLİNE ÖZGÜ PLANLANMALI'

Sosyal medyada paylaşılan estetik uygulama sonuçlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Aptoula, ‘Bir başkasında iyi sonuç veren bir işlem, sizin için uygun olmayabilir. Tedaviler kişiye, cilt yapısına ve yüz şekline özgü olarak planlanmalı. Sosyal medyada gördüğümüz her görüntü gerçek olmayabiliyor’ dedi.

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Kaynak: DHA

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