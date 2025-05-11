DEM Parti’den Anneler Günü Mesajı: 'En Güzel Armağanımız Barış Olacak'

11 Mayıs Anneler Günü’ne özel siyasiler ve ünlü isimlerden paylaşımlar art arda sıralanırken DEM Parti’den de özel bir mesaj geldi.

DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Anneler Günü mesajında, sürece ilişkin ‘barış’ vurgusu yapıldı.

'EN GÜZEL ARMAĞANIMIZ BARIŞ OLACAK'

DEM Parti tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun! Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır. Gözyaşına yeterince doymuş bu coğrafyada annelere en büyük sözümüz, sevinçlerine ortak olmak ve demokratik bir ülkeyi birlikte kurma mücadelemizdir.

Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!



Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır.



Gözyaşına yeterince doymuş bu coğrafyada annelere en büyük sözümüz, sevinçlerine ortak olmak ve demokratik bir ülkeyi birlikte kurma… pic.twitter.com/1v4p6qjQux — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi