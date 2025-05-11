DEM Parti’den Anneler Günü Mesajı: 'En Güzel Armağanımız Barış Olacak'

DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından Anneler Günü nedeniyle özel bir mesaj yayınladı. Barış mesajı verilen paylaşımda ‘Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır’ denildi.

Son Güncelleme:
DEM Parti’den Anneler Günü Mesajı: 'En Güzel Armağanımız Barış Olacak'

11 Mayıs Anneler Günü’ne özel siyasiler ve ünlü isimlerden paylaşımlar art arda sıralanırken DEM Parti’den de özel bir mesaj geldi.

DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Anneler Günü mesajında, sürece ilişkin ‘barış’ vurgusu yapıldı.

'EN GÜZEL ARMAĞANIMIZ BARIŞ OLACAK'

DEM Parti tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun! Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır. Gözyaşına yeterince doymuş bu coğrafyada annelere en büyük sözümüz, sevinçlerine ortak olmak ve demokratik bir ülkeyi birlikte kurma mücadelemizdir.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Anneler Günü
Son Güncelleme:
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde Kritik Aşama: AKP O İddialar İçin Sahaya İniyor ‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde Kritik Aşama: AKP O İddialar İçin Sahaya İniyor
Bakan Göktaş Kendisine Sosyal Medyadan Ulaşan Gencin Nişanına Katıldı Bakan Göktaş Kendisine Sosyal Medyadan Ulaşan Gencin Nişanına Katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp 2 Yıldır Para Sayıyor 24 Aydır Sürekli Kazandıran Tek Yatırım Aracı Oldu! Yatırımcısı Arkasına Yaslanıp Para Saydı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular