DEM Parti’den Anneler Günü Mesajı: 'En Güzel Armağanımız Barış Olacak'
DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından Anneler Günü nedeniyle özel bir mesaj yayınladı. Barış mesajı verilen paylaşımda ‘Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır’ denildi.
11 Mayıs Anneler Günü’ne özel siyasiler ve ünlü isimlerden paylaşımlar art arda sıralanırken DEM Parti’den de özel bir mesaj geldi.
DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından paylaşılan Anneler Günü mesajında, sürece ilişkin ‘barış’ vurgusu yapıldı.
'EN GÜZEL ARMAĞANIMIZ BARIŞ OLACAK'
DEM Parti tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun! Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır. Gözyaşına yeterince doymuş bu coğrafyada annelere en büyük sözümüz, sevinçlerine ortak olmak ve demokratik bir ülkeyi birlikte kurma mücadelemizdir.
Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 11, 2025
Bu topraklarda acıların en yoğununu yaşayan annelere en güzel armağanımız barış olacaktır.
Gözyaşına yeterince doymuş bu coğrafyada annelere en büyük sözümüz, sevinçlerine ortak olmak ve demokratik bir ülkeyi birlikte kurma… pic.twitter.com/1v4p6qjQux
Kaynak: Haber Merkezi