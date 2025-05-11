‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde Kritik Aşama: AKP O İddialar İçin Sahaya İniyor

‘Terörsüz Türkiye’ süreci için kritik bir adım atan AKP, toplumsal desteğin artması için tüm kadrolarıyla sahaya inmeye hazırlanıyor. AKP’de parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelecek.

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‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde Kritik Aşama: AKP O İddialar İçin Sahaya İniyor

TBMM’nin açılışında 1 Ekim’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, terör örgütü PKK’nın ‘kongresini’ toplamasıyla önemli bir evresini tamamladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sürecin toplumsal zeminde daha fazla karşılık bulması amacıyla AKP, tüm kadrolarıyla sahaya iniyor.

SÜRECE DESTEK ARTIYOR

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, süreçle ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarının ilk sonuçlarında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile başlatılan temaslara toplumun desteği yüzde 50’nin altında kalmıştı. Ancak sürecin bir devlet politikası olarak ilan edilmesi sonrası bu oranın yüzde 60’a yaklaştığı belirtildi.

O İDDİALAR İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Süreçle ilgili kamuoyunda zaman zaman ortaya atılan "Öcalan’a af" iddialarına karşı AKP, doğru bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları, özellikle şehit ve gazi aileleriyle birebir görüşmeler yaparak sürecin çerçevesini ve hedeflerini anlatacak.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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