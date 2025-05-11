Gökten Düşen Anneler Günü Hediyesi! Ne Çiçek Ne de Altın Böylesi Kimsede Yok

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyünde yağmur sonrasında 85 yaşındaki Fehime Ekici’nin bahçesine alev topunu andıran bir cisim düştü. Cisim Fehime Ekici’nin oğlu Fahri Ekici tarafından göktaşı olabilme ihtimaline karşı incelemeye gönderildi.

'ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY'

İstanbul’da 30 yıllık esnaflık yaptığını belirten Fahri Ekici, şöyle konuştu: Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim. Burada annemle yaşıyorum. Geçen gün çok aşırı yağmurlu bir havada, annem pencere önünde otururken gökten böyle ateş topu gibi bir şey düştüğünü görüyor. Ben o anda evde yoktum, görmedim. Eve geldiğimde annem durumu anlattı, tarif etti. Düştüğü alanda aradım ve buldum.

'EN BÜYÜK PARÇASI 3,5 KİLOGRAM'

Cismi analize gönderdiğini belirten Ekici ‘Sonuçlarını bekliyoruz. Sonrasında ise taliplerini bekliyoruz. Yani en büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Düştüğü yerde dağılmıştı tabi biz bunları topladık, yaklaşık 15-20 kiloya yakın taş var. En büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Normal taşlardan daha ağır geliyor. Bir analizden çıksın sonuçları. Ona göre artık değerlendireceğiz’ dedi.

'HEDİYE YAĞDI BAŞIMIZA'

Cismin düştüğü anları anlatan Fehime Ekici ise şöyle konuştu: Benim çocuklarım taş düştüğü gün Elazığ'da idi. Akşam Elazığ'dan geldiler. Oğlum Fahri dedim, 'korkarım başımıza ateş yağacak' dedim. 'Niye anne' dedi. Dedim 'gökten böyle büyük bir ateş parçası düştü. Yıldırım gibi. Sanki ateş yağıyor. 'Nereye düştü' dedi 'anne, hele gidelim bakalım' dedi. Dedim ki, 'vallahi bilmem, işte kapının önüne doğru düştü.' Gece gidip baktılar, bulamadılar. 'Oğul gece vakti bulunmaz' dedim. Çocuklarım eve geç geldi zaten. Gündüz baktıklarında 'buldunuz mu oğlum' dedim. 'Tabii ki bulduk anne' dedi. Anneler Günü'nde hediye yağdı başımıza.