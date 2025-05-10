Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu

ZAM ORANI YÜZDE 55'E ÇIKTI

Yapılan anlaşma doğrultusunda belediye çalışanlarına ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için ise yüzde 25 olmak üzere yıllık bazda toplam yüzde 55 oranında maaş zammı yapılacak. Takip eden dönemlerde ise her 6 ayda bir, gerçekleşen enflasyon oranına ek olarak 1 puanlık artış uygulanacak.