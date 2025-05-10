Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Kandıra Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan yeni sözleşmeyle çalışanlara yıllık yüzde 55 zam yapıldı, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 14.636 TL’ye yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kandıra Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan yeni sözleşmeye göre çalışanların maaşlarına yıllık toplamda yüzde 55 oranında zam yapılacak. Sosyal haklarda da dikkat çekici iyileştirmeler yapılırken, Ramazan Bayramı'nda brüt 8.782,11 TL, Kurban Bayramı’nda ise brüt 14.636,86 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
3 YIL BOYUNCA UYGULANACAK
Bir süredir ilçe belediyelerinde devam eden zam pazarlıkları Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uzlaşmayla sona erdi. Daha önce "yüzde 15’in üzerine çıkamayız" açıklamalarıyla tıkanan süreç, araya giren arabulucuların da desteğiyle yumuşadı. Kandıra Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında sağlanan anlaşma, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 3 yıl boyunca uygulanacak.
ZAM ORANI YÜZDE 55'E ÇIKTI
Yapılan anlaşma doğrultusunda belediye çalışanlarına ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için ise yüzde 25 olmak üzere yıllık bazda toplam yüzde 55 oranında maaş zammı yapılacak. Takip eden dönemlerde ise her 6 ayda bir, gerçekleşen enflasyon oranına ek olarak 1 puanlık artış uygulanacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 14 BİN TL'YE ÇIKARTILDI
Sadece maaşlarla sınırlı kalmayan iyileştirmeler, sosyal haklara da yansıdı. Sözleşme kapsamında:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışanlara 2 günlük yevmiye ikramiyesi verilecek.
Ramazan Bayramı'nda brüt 8.782,11 TL, Kurban Bayramı’nda ise brüt 14.636,86 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
Yılda en az 10 gün ücretli izne çıkanlara 3.200 TL brüt izin harçlığı verilecek.
248 ÇALIŞANI KAPSIYOR
Söz konusu sözleşme, Kandıra Belediyesi ve belediyeye bağlı iştirak şirketlerinde görev yapan toplam 248 işçiyi kapsıyor.