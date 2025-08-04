İstanbul’a Perşembe ve Cuma Uyarısı: Gökten Şarıl Şarıl Boşalacak, Hazırlığınızı Şimdiden Yapın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’a yönelik yeni bir hava durumu raporu yayımlandı. Uzmanlar üstüne basa basa uyardı.

Beklenen yağışlar bu hafta yurda giriş yapıyor. İstanbul için ise perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAHUR SICAKLIKLARI YURDA TEKRARDAN GİRİŞ YAPIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yeni haftaya dair yaptığı tahminleri paylaştı. Buna göre yeni haftada Türkiye'yi kasıp kavuran eyyamı bahur sıcakları geri dönüyor. Özellikle Çarşamba günü yurt geneli sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Karadeniz'in doğusunda ise hafta boyunca yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yer yer saatte 30 ile 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

İSTANBULLULAR O TARİHLERE DİKKAT! SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde İstanbul’a Perşembe ve Cuma günleri için yağış beklendiği duyuruldu. Yapılan değerlendirmelerde şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul’da hava parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 33 derece olacak. Ankara’da gökyüzü az bulutlu ve açık, sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek. İzmir’de ise açık ve güneşli bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

İstanbul’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak, en yüksek sıcaklık otuz derece. Ankara’da parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. İzmir’de hava açık ve güneşli, sıcaklık 37 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi