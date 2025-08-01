İBB Soruşturmasında 9 Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda 9 şüpheli hakkında daha tutuklama talep edildi. 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

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İBB Soruşturmasında 9 Tutuklama Talebi
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İBB'ye yönelik soruşturmada, İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu gözlatındaki 25 kişiden 9'u tutuklama, 16'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilen şüphelilerin arasında olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye başlattığı soruşturmasındaki son dalgada aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

29 Temmuz’da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, savcılık 25 şüpheliden 9’u hakkında tutuklama talep etti.

16 şüpheli ise adli kontrol şartı istendi.

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Kaynak: ANKA

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