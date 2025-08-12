Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın raporuna göre meyve-sebzelerin yaklaşık yüzde 35’i sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Gıda enflasyonunu da artıran bu israfla mücadele için Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu harekete geçti.

SERPME KAHVALTIDA YENİ DÖNEM

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, kurul, israfın önlenmesine yönelik kapsamlı bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Meclis’e taşınması beklenen düzenlemelerle otellerde açık büfe sisteminden ala carte servise geçilmesi, restoranlarda ise kişi sayısına göre serpme kahvaltı dayatmasının sona ermesi planlanıyor. Böylece tüketilmeyen yiyeceklerin çöpe gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YİYECEKLERİN YARISI ÇÖPE GİDİYOR

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltılarda yiyeceklerin yüzde 50’sinin çöpe gittiğini belirterek, kişi sayısına göre zorunlu siparişin israfı artırdığını vurguladı. Otellerde de benzer şekilde açık büfelerde çok sayıda yiyeceğin tüketilmeden atıldığını söyleyen Bingöl, “Yemekler ihtiyaç kadar sipariş edilmeli, artanlar hayvan barınaklarına ulaştırılmalı” dedi.

Raporda sokaklara yemek dökülmesinin yasaklanması, ekmek israfının önlenmesi ve gıda üretiminden tüketime kadar tüm süreçlerde verimliliğin artırılması öneriliyor. Türkiye’de günde 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini hatırlatan Bingöl, “Küresel kıtlık riski kapıdayken bu kadar büyük bir israf kabul edilemez” diye konuştu.

Kaynak: Sabah