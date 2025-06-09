Uzmanı Su Faturasını Yüzde 60 Düşüren Yöntemi Paylaştı! Su Kıtlığı Gelmeden Mutlaka Başlayın

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TİSVA Başkanı Halil Fatih Akgül, özellikle yaz aylarında artan evsel ve tarımsal su kullanımının baraj doluluklarını riske attığını belirterek, vatandaşları “3-7-10 Kuralı” gibi basit ama etkili yöntemlerle suyu bilinçli tüketmeye çağırdı.

SU TASARRUFU NASIL YAPILIR?

Küvet yerine duş tercih etmek, duş süresini bir dakika kısaltmak, çamaşır makinesini tam dolmadan çalıştırmamak gibi uygulamalar, yılda onlarca ton su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca diş fırçalarken musluğu kapatmak, su sızıntılarını onarmak ve tasarruflu başlıklar kullanmak da etkili önlemler arasında.

TASARRUF ORANI YÜZDE 60'A VARIYOR

Tarımda ise damla sulama gibi modern sistemlerin kullanımıyla yüzde 60’a varan su tasarrufu mümkün. Ancak maliyet ve bilgi eksikliği nedeniyle bu sistemler henüz yaygınlaşmış değil. Akgül, çiftçilere yönelik devlet desteği ve yerel eğitimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Kampanyalarla vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlayan TİSVA, “küçük değişikliklerle büyük fark yaratabileceğimizi” hatırlatıyor. Türkiye'nin gelecekte su krizini yaşamaması, bugünden atılacak adımlara bağlı.

Kaynak: Haber Merkezi