Borsa Bayramda Açık mı? Borsa İstanbul ne Zaman, Hangi Gün Açılacak 2025? İşte BİST Kurban Bayramı İşlem Günleri

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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul’un (BİST) çalışma takvimi yatırımcıların gündeminde yer aldı. Halka arzlara katılan ya da hisse yatırımı yapan yatırımcılar, Borsa ne zaman açılacak 2025, borsa bayramda açık mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Borsa İstanbul’un Kurban Bayramı tatil planı ve işlem günleri...

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA AÇIK MI?

2025 yılında Kurban Bayramı tatili kamu kurumlarında olduğu gibi Borsa İstanbul’da da 4,5 gün sürecek.

5 Haziran 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul yarım gün açık olacak ve seanslar öğle saatlerinde sona erecek.

6-7-8-9 Haziran (Cuma-Pazartesi) günleri ise Borsa kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bayram tatilinin ardından, Borsa İstanbul 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılacak.

Yatırımcılar, bu tarihten itibaren normal seans saatlerinde işlemlerine devam edebilecek.

TAKAS TARİHLERİNE DİKKAT

Borsa İstanbul’da Pay Piyasası için 4 ve 5 Haziran tarihlerinde yapılan işlemlerin takası, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafında ise 5 Haziran’dan itibaren fiziki teslimat ve takas işlemleri yapılmayacak; bu işlemler 10 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak.

9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Hayır, 9 Haziran Pazartesi günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu tarih bayram tatili kapsamında değerlendirilecek ve herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi