Dünya Tarihinde Bir İlk Yaşanabilir: Önce O Şehirden Başladı

Afganistan’ın başkenti Kabil, yeraltı su kaynaklarını tamamen kaybeden ilk şehir olma yolunda ilerliyor. Uzmanlar, yaşanacak büyük sıkıntılara ilişkin uyarılarda bulundu.

Dünya Tarihinde Bir İlk Yaşanabilir: Önce O Şehirden Başladı
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Uluslararası yardım kuruluşu Mercy Corps’un yayımladığı rapora göre, şehir her yıl doğanın sağlayabileceğinden 44 milyon metreküp fazla su tüketiyor. Mevcut gidişat değişmezse 2030 yılında tüm yeraltı suları tükenmiş olacak.

Şehirdeki kuyuların yarısı çoktan kurumuş durumda. Uzmanlar, milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalabileceğini vurguluyor. Üstelik kalan suyun %80’i sağlıksız; arsenik, kanalizasyon atıkları ve yüksek tuz oranları içeren sular halk sağlığını tehdit ediyor.

Dünya Tarihinde Bir İlk Yaşanabilir: Önce O Şehirden Başladı - Resim : 1

SUYA ERİŞİM ZORLAŞTI, FİYATLAR KATLANDI

Kabil’de halk gelirinin üçte birini sadece suya harcamak zorunda kalıyor. Bazı bölgelerde su fiyatları son iki yılda ikiye katlandı. Yardımların kesilmesi ise krizi daha da büyütüyor.

Dünya Tarihinde Bir İlk Yaşanabilir: Önce O Şehirden Başladı - Resim : 2

SU YOKSA HAYAT DA YOK

Mercy Corps yetkilileri, Kabil’in yaşadığı krizin sadece Afganistan’ın değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu vurguluyor. Eğer önlem alınmazsa, bu felaket başka metropollere de sıçrayabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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