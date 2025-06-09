Avrupa'nın En Değerli 28 Şirketi Belli Oldu: Listeye Türkiye'den Sadece 1 Şirket Girebildi
Companies Market Cap tarafından her yıl açıklanan verilere göre, Avrupa'nın en değerli 28 şirketi belli oldu. Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin piyasa değerine göre sıralandığı listede, Türkiye'den yalnızca bir şirket yer alabildi.
Companies Market Cap, Avrupa'nın en değerli 28 şirketini açıkladı. 2025 yılına ait güncel veriler doğrultusunda hazırlanan listede, Avrupa'nın finans, enerji, teknoloji ve tüketim sektörlerinden öne çıkan şirketler yer aldı. Türkiye'den ise listeye yalnızca bir şirket girebildi. Listedeki firmaların büyük bölümü Batı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterirken, özellikle enerji ve teknoloji sektöründeki şirketlerin piyasa değerlerinin rekor seviyelere ulaştığı dikkat çekti.
İşte sıralama olmadan Avrupa'nın en değerli 28 şirketi:
Litvanya: Ignitis
Letonya: VIRSİ
Estonya: LHV Bank
Hırvatistan: Zagrebačka Banka
Slovenya: KRKA
Ukrayna: PrivatBank
Bulgaristan: Eurobank
Sırbistan: Sırbistan Gaz ve Petrol (Naftna Industrija Srbije - NIS) ya da Saipem
Romanya: Banca Transilvania
Macaristan: OTP Bank
Slovakya: Erste
Çekya (Çek Cumhuriyeti): CEZ Group
Polonya: Bank Polski
Finlandiya: Nordea
İsveç: Spotify
Norveç: Equinor
İzlanda: Alvotech
İrlanda: Accenture
İngiltere: AstraZeneca
Hollanda: ASML
Belçika: AB InBev
Portekiz: EDP
İspanya: Inditex
İtalya: UniCredit
İsviçre: Nestlé
Almanya: SAP
Fransa: Hermès Paris
Türkiye: QNB Finansbank
Kaynak: Haber Merkezi