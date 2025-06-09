Avrupa'nın En Değerli 28 Şirketi Belli Oldu: Listeye Türkiye'den Sadece 1 Şirket Girebildi

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Companies Market Cap, Avrupa'nın en değerli 28 şirketini açıkladı. 2025 yılına ait güncel veriler doğrultusunda hazırlanan listede, Avrupa'nın finans, enerji, teknoloji ve tüketim sektörlerinden öne çıkan şirketler yer aldı. Türkiye'den ise listeye yalnızca bir şirket girebildi. Listedeki firmaların büyük bölümü Batı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterirken, özellikle enerji ve teknoloji sektöründeki şirketlerin piyasa değerlerinin rekor seviyelere ulaştığı dikkat çekti.

İşte sıralama olmadan Avrupa'nın en değerli 28 şirketi:

Litvanya: Ignitis

Letonya: VIRSİ

Estonya: LHV Bank

Hırvatistan: Zagrebačka Banka

Slovenya: KRKA

Ukrayna: PrivatBank

Bulgaristan: Eurobank

Sırbistan: Sırbistan Gaz ve Petrol (Naftna Industrija Srbije - NIS) ya da Saipem

Romanya: Banca Transilvania

Macaristan: OTP Bank

Slovakya: Erste

Çekya (Çek Cumhuriyeti): CEZ Group

Polonya: Bank Polski

Finlandiya: Nordea

İsveç: Spotify

Norveç: Equinor

İzlanda: Alvotech

İrlanda: Accenture

İngiltere: AstraZeneca

Hollanda: ASML

Belçika: AB InBev

Portekiz: EDP

İspanya: Inditex

İtalya: UniCredit

İsviçre: Nestlé

Almanya: SAP

Fransa: Hermès Paris

Türkiye: QNB Finansbank

Kaynak: Haber Merkezi