Hazine Salı Günü Üç İhale Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın (10 Haziran Salı günü) üç ihale gerçekleştirecek.

Son Güncelleme:
Hazine Salı Günü Üç İhale Düzenleyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.

İkinci ihalede 4 yıl (1554 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Borsa İstanbul’da En Az Borcu Olan Şirketler Belli Oldu: Listenin Zirvesi Şaşırttı Borsa İstanbul’da En Az Borcu Olan Şirketler Belli Oldu: Listenin Zirvesi Şaşırttı
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Dolar/TL Haftaya Nasıl Başladı? İşte 9 Haziran Pazartesi Günü Fiyatları Dolar/TL Haftaya Nasıl Başladı?
Kurban Etinden Neden Hep Kavurma Yapılır? Sebebi Sanıldığından Çok Daha Farklı Kurban Etinden Neden Hep Kavurma Yapılır? Sebebi Sanıldığından Çok Daha Farklı
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi