Dolar/TL Haftaya Nasıl Başladı? İşte 9 Haziran Pazartesi Günü Fiyatları

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Yatırımcıların altın dışındaki bir diğer güvenli limanı olarak gördüğü dolar, bugün 39,2310 seviyesinde işlem gördü. Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 39,2200'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,2310 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 44,8630'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 53,2660'tan satışa sunuldu. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 98,9 seviyesinde yer aldı.

9 Haziran Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları şöyle:

DOLAR

Alış: 39,2222 Satış: 39,2742

EURO

Alış: 44,8217 Satış: 44,8881

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin değerlendirmeler devam ederken gözler, ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin ipucu aranacağını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Kaynak: AA