Borsa İstanbul’da En Az Borcu Olan Şirketler Belli Oldu: Listenin Zirvesi Şaşırttı
2025 ilk çeyrek bilançolarına göre Borsa İstanbul’da net borcu en düşük olan şirketler açıklandı. Listenin zirvesinde ise Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri yer aldı.
Borsa İstanbul’da 2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasıyla birlikte net borç pozisyonu en güçlü şirketler de ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ek süre talep eden şirketler haricinde bilançolarını duyuran firmalar arasında, net borcu “eksi” yani nakit fazlası bulunan şirketler dikkat çekti.
Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bu listede, 2025’in ilk çeyreğinde net nakit pozisyonunu koruyan ve borçsuzlukta öne çıkan ilk 20 şirket sıralandı. Listenin zirvesinde ise Türkiye’nin en köklü bankalarından biri yer aldı.
EN BORÇSUZ ŞİRKET: TÜRKİYE İŞ BANKASI
Borsa İstanbul’da net borcu en düşük, yani nakdi en fazla olan şirket Türkiye İş Bankası (ISCTR) oldu. Banka, 868 milyar TL'yi aşan negatif net borç tutarıyla listenin ilk sırasına yerleşti.
İşte net borç açısından en güçlü 20 şirketin listesi:
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
Net Borç: -868.066.000.000 TL
2. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Net Borç: -861.022.000.000 TL
3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
Net Borç: -788.528.000.000 TL
4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)
Net Borç: -664.671.000.000 TL
5. Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Net Borç: -575.424.000.000 TL
6. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Net Borç: -553.801.000.000 TL
7. QNB Bank A.Ş. (QNBTR)
Net Borç: -367.821.000.000 TL
8. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Net Borç: -118.566.000.000 TL
9. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
Net Borç: -99.815.000.000 TL
10. ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT)
Net Borç: -31.524.000.000 TL
11. Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Net Borç: -27.886.000.000 TL
12. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Net Borç: -25.596.000.000 TL
13. Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
Net Borç: -25.475.000.000 TL
14. Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR)
Net Borç: -24.268.000.000 TL
15. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
Net Borç: -23.814.000.000 TL
16. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA)
Net Borç: -19.584.000.000 TL
17. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Net Borç: -17.965.000.000 TL
18. Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG)
Net Borç: -16.501.000.000 TL
19. Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO)
Net Borç: -15.414.000.000 TL
20. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
Net Borç: -13.939.000.000 TL
YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGE
Negatif net borç, bir şirketin elindeki nakdin borçlarından fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin finansal açıdan güçlü olduğunu ve borçluluk riskinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle banka ve sigorta sektöründeki şirketlerin listenin üst sıralarında yer alması, sektörel dinamiklerin de etkisini gözler önüne seriyor.
Kaynak: Haber Merkezi