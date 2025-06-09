Borsa İstanbul’da En Az Borcu Olan Şirketler Belli Oldu: Listenin Zirvesi Şaşırttı

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Borsa İstanbul’da 2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasıyla birlikte net borç pozisyonu en güçlü şirketler de ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ek süre talep eden şirketler haricinde bilançolarını duyuran firmalar arasında, net borcu “eksi” yani nakit fazlası bulunan şirketler dikkat çekti.

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bu listede, 2025’in ilk çeyreğinde net nakit pozisyonunu koruyan ve borçsuzlukta öne çıkan ilk 20 şirket sıralandı. Listenin zirvesinde ise Türkiye’nin en köklü bankalarından biri yer aldı.

EN BORÇSUZ ŞİRKET: TÜRKİYE İŞ BANKASI

Borsa İstanbul’da net borcu en düşük, yani nakdi en fazla olan şirket Türkiye İş Bankası (ISCTR) oldu. Banka, 868 milyar TL'yi aşan negatif net borç tutarıyla listenin ilk sırasına yerleşti.

İşte net borç açısından en güçlü 20 şirketin listesi:

1. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Net Borç: -868.066.000.000 TL

2. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Net Borç: -861.022.000.000 TL

3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Net Borç: -788.528.000.000 TL

4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Net Borç: -664.671.000.000 TL

5. Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Net Borç: -575.424.000.000 TL

6. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Net Borç: -553.801.000.000 TL

7. QNB Bank A.Ş. (QNBTR)

Net Borç: -367.821.000.000 TL

8. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Net Borç: -118.566.000.000 TL

9. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Net Borç: -99.815.000.000 TL

10. ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT)

Net Borç: -31.524.000.000 TL

11. Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Net Borç: -27.886.000.000 TL

12. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Net Borç: -25.596.000.000 TL

13. Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Net Borç: -25.475.000.000 TL

14. Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR)

Net Borç: -24.268.000.000 TL

15. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Net Borç: -23.814.000.000 TL

16. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA)

Net Borç: -19.584.000.000 TL

17. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Net Borç: -17.965.000.000 TL

18. Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG)

Net Borç: -16.501.000.000 TL

19. Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO)

Net Borç: -15.414.000.000 TL

20. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

Net Borç: -13.939.000.000 TL

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGE

Negatif net borç, bir şirketin elindeki nakdin borçlarından fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin finansal açıdan güçlü olduğunu ve borçluluk riskinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle banka ve sigorta sektöründeki şirketlerin listenin üst sıralarında yer alması, sektörel dinamiklerin de etkisini gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi