Türkiye'deki Servet Dağılımı Herkesi Şoke Etti! Her Şey Bu 2 Milyon Kişinin...

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Son yıllarda giderek katlanan enflasyon ve Türk Lirası'nın tarihi değer kaybıyla beraber ekonomik kriz hayatın bir gerçeği haline geldi. Vatandaş, hayat pahalılığı karşısında geçinmekte çok zorlanırken, yüksek faiz ve mevcut ekonomi politikaları nedeniyle bir kesim ise bundan hiç etkilenmeyip aksine kazanç elde ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre; Türkiye’deki bankalarda bulunan toplam 21 trilyon civarındaki mevduatın 15.3 trilyon TL’sine sahip olan kişi sayısı 2.1 milyon. Yani ülkedeki toplam mevduatların dörtte üçünden fazlası, sadece yüzde 2.5'lik bir nüfus kesiminin. Bankadaki parası 10 bin TL’nin altında olan hesap sayısı ise 165 milyonu aştı.

MİLYONER SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

BDDK'nın Nisan 2025 verilerine göre; yurtiçi ve yurtdışı yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2 milyon 377 bin 32 kişiye ulaştı. Bu rakam sadece bir yıl içinde yüzde 49 arttı. Milyoner artışıyla 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip kişilerin toplam varlıkları da 11.8 trilyon TL’den 16.9 trilyon TL’ye çıktı. Ülkedeki yerleşik milyonerlerin sayısı, 744 bin kişi artarak 2 milyon 176 bin oldu, ellerindeki toplam mevduat ise 10.8 trilyon TL’den 15.7 trilyon TL’ye ulaştı.

5 TRİLYONA YAKINI DÖVİZDE

Yurt içindeki milyonerlerin önemli bir kısmının Türk Lirası'ndaki yüksek faizden faydalandığı dikkat çekti. Bu kesimin varlık dağılımı TL cinsinden mevduatın 10 trilyonun üzerinde olduğunu gösterirken, toplam varlıklarının 4.47 trilyon lirası döviz tevdiat hesaplarında, 1.21 trilyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarında duruyor.

Kaynak: Haber Merkezi