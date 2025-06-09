KYK BURSU SON ÖDEME TARİHİ 2025: KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Bitecek? Temmuzda KYK Burs ve Kredi Yatacak mı?

Mezun olan öğrenciler dikkat! KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman kesilecek, temmuz ayında yatacak mı? İşte 2025 ödeme takvimi ve detaylar…

KYK BURSU SON ÖDEME TARİHİ 2025: KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Bitecek? Temmuzda KYK Burs ve Kredi Yatacak mı?
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Üniversitelerden mezun olmaya hazırlanan binlerce öğrenci, KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. “Okul biter bitmez KYK bursu ya da kredisi kesiliyor mu?” sorusu ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman bitecek? Temmuz ayında yatacak mı? İşte KYK bursu son ödeme tarihi...

OKUL BİTİNCE KYK BURSU VE KREDİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim süresi boyunca yapılır.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mezuniyet durumuna gelen öğrenciler için KYK kredi ödemeleri, haziran ayı itibarıyla sona eriyor.

Yani öğrenimini zamanında tamamlayan bir öğrenci, haziran ayında son ödemesini almış oluyor. Mezuniyet sonrası sistem bu durumu otomatik olarak algılayarak ödemeleri durduruyor.

KYK BURSU SON ÖDEME TARİHİ 2025: KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Bitecek? Temmuzda KYK Burs ve Kredi Yatacak mı? - Resim : 1

2025 TEMMUZ AYINDA KYK BURSU VE KREDİSİ YATACAK MI?

KYK bursu alan öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca ödeme almaya devam eder.
Örneğin lisans programında okuyan bir öğrenci 4 yıl boyunca (48 ay) burs alır. Bu süre dolmadan mezun olunmazsa, yaz ayları dahil olmak üzere burs ödemeleri devam eder.
KYK bursu, sadece eğitim dönemlerinde değil, yaz tatillerinde de öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

KİMLER TEMMUZDA ÖDEME ALABİLİR?

Haziran ayında mezun olmayan öğrenciler

Öğrenim süresi devam eden (uzatma ya da hazırlık gibi nedenlerle) öğrenciler

KYK bursu hak eden ve aktif öğrenimine devam eden öğrenciler

KYK ÖDEMELERİ NASIL TAKİP EDİLİR?

KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili gelişmeler, e-Devlet üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi duyurularından takip edilebilir. Mezuniyet sonrasında ödemelerin ne zaman durdurulduğu bilgisi de sistem üzerinden öğrenciye bildirilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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