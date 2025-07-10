CHP'nin Kurultay Davasında Flaş Gelişme

CHP'nin 8 Eylül'de görülecek kurultay davası, CHP’nin avukatının talebi sonrası 15 Eylül'e ertelendi. Duruşma, saat 10.00’da görülecek.

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CHP'nin Kurultay Davasında Flaş Gelişme
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Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada, gelecek duruşmanın 8 Eylül 2025'te yapılmasına karar vermişti.

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, "duruşmanın atılı bulunduğu 4-9 Eylül haftasının müvekkil Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş haftası olduğunu ve Parti Tüzüğünün 86'ıncı maddesine göre kuruluş haftası etkinlikleri yapılacağından duruşmanın 15 Eylül 2025 tarihine ertelenmesini" talep etti.

DİLEKÇEYİ MAKUL VURDU

Taleple ilgili ara karar kuran Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, davalı vekilinin, duruşmanın 15 Eylül 2025 tarihine ertelenmesini içerir dilekçesini makul bularak, duruşmanın 15 Eylül 2025 saat 10.00’a ertelenmesine karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, “Kurultay davasının tarihi öne çekilebilir ya da ileri bir tarihe ötelenebilir” demişti.

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Kaynak: ANKA

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