Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu! Yüzlerce Hap Bulundu

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 922 adet sentetik ecza hap ile kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu! Yüzlerce Hap Bulundu
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Merkez ilçede ikamet eden F.Ç. (32) isimli şahsın evinde ve aracında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli arama gerçekleştirildi. Aramada 812 adet sentetik ecza hap ve 2.25 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon esnasında şüpheli hareketler sergileyen K.A. (31) isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 110 adet sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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