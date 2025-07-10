Sakarya’da Yol Kenarındaki Yangın Paniğe Neden Oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolu kenarındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, çevrede büyük endişeye yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler yol kenarını sararken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Sakarya’da Yol Kenarındaki Yangın Paniğe Neden Oldu
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Yangın, Akyazı’ya bağlı Bedilkadirbey mevkiinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın, kuru otlar ve çalılıkların tutuşmasıyla birlikte kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yol kenarındaki alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin etkili çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın, çalılık ve otluk alanda maddi hasara yol açarken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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