Mersin Mezitli’de Taksi Faciası: Mağazaya Daldı, 1 Yaralı

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Mersin’in Mezitli ilçesinde sabaha karşı yaşanan trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Merkez Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 33 T 0729 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Taksi, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklete çarptıktan sonra savrularak kaldırıma çıktı ve bir mobilya mağazasının vitrinine çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özgür B.’nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, taksi sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini neden kaybettiğini belirlemek için çalışma yürütüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaza sabaha karşı 04:00 sularında meydana geldi. Taksinin yüksek hızda seyrettiği ve ani bir manevra sonrası kontrolünü kaybettiği iddia ediliyor. Ancak kazanın kesin nedeni, polis ve savcılığın detaylı incelemesiyle ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA