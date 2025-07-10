Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu! 121 Kilo Ele Geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 121 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu! 121 Kilo Ele Geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Esendere beldesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, bir evde ve evin önünde bulunan araçlarda detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 70 kilogram metamfetamin ve 51 kilogram skunk maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı ve jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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