Bursa ile Balıkesir Arasında Orman Yangını

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasındaki Bayıryüzügüney Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına ilk müdahale çevredeki orman işletme şefliklerinden gelirken, bölgeye hızla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve yangın söndürme helikopteri, alevlerin kontrol altına alınması için karadan ve havadan yoğun müdahalede bulundu.

YERLEŞİM YERLERİ TEHLİKE ALTINDA

Yangının, Bayıryüzügüney Mahallesi'ne ve çevredeki kırsal yerleşimlere yaklaşması üzerine ekipler alarma geçti. Yerleşim alanlarına sıçramaması için alevlerin önü kesilmeye çalışılırken, bölge halkı da olası tahliye ihtimaline karşı uyarıldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA