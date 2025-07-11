Lüks Moda Devine Şoke Eden Saldırı: 142 Binden Fazla Müşteri Verisi Çalındı

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Lüks moda markası Louis Vuitton'un Türkiye operasyonlarını yürüten Louis Vuitton Çantacılık Ticaret A.Ş.'ye yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırıda, 142.995 müşteriye ait kişisel verilerin çalındığı açıklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), veri ihlali bildirimini kamuoyuyla paylaştı.

KVKK'nın duyurusuna göre, siber saldırganlar, 7 Haziran 2025 tarihinde Louis Vuitton'a ait sistemlere geçici erişim sağlayarak kişisel verilere ulaştı. İhlal, 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildi. Saldırının, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının yöneticisi tarafından kullanılan servis hesabının ele geçirilmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

KİMLİK VE İLETİŞİM VERİLERİ HEDEF ALINDI

İhlal kapsamında, müşterilere ve potansiyel müşterilere ait kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerin çalındığı tespit edildi. İncelemelerin sürdüğü belirtilirken, olaydan yalnızca Türkiye'deki kullanıcıların etkilendiği ve toplamda 142.995 kişinin verilerinin tehlikeye girdiği kaydedildi.

KVKK, 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla veri ihlali bildirisini resmi internet sitesinde yayımlama kararı aldı. Kurum, kamuoyunu gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

KVKK’dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin 7 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildiği,

Müşterilere ait kişisel verileri içeren veritabanına yetkisiz erişim sağlanması ile ihlalin gerçekleştiği; üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının yöneticisi tarafından kullanılan bir servis hesabının ele geçirildiğinin belirlendiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteri/potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik ve iletişim verileri olduğu, incelemelerin devam ettiği,

İhlalden Türkiye’de yerleşik 142.995 kişinin etkilendiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10.07.2025 tarih ve 2025/1246 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi