FETÖ'nün Sınav Usulsüzlüğü Soruşturmasında 5 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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FETÖ'nün Sınav Usulsüzlüğü Soruşturmasında 5 Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturmaları çerçevesinde, 2012 yılı Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı ve 2013 yılı Vergi Müfettişliği Yardımcılığı Giriş Sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, FETÖ mensuplarının söz konusu sınavlardan önce sorulara yasa dışı yollarla ulaştığı ve bu soruları örgüt üyeleriyle paylaştığı tespit edildi. Bu kapsamda, sınav sorularını alarak başarı sağlayan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ GÖREVDE

Şüphelilerden ikisinin halen kamu kurumlarında aktif görevde olduğu, diğer üçünün ise daha önce kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ’nün kriptolu haberleşme aracı olarak bilinen ByLock uygulamasını kullandıkları yönünde değerlendirmeler yapıldı.

2 İLDE OPERASYON

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, iki farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: DHA

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