Malatya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yük Treni Otomobile Çarptı, 5 Yaralı
Malatya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Çolakoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.
Selim P. yönetimindeki plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken hızla gelen yük treninin altında kaldı. Görgü tanıkları çarpışmanın şiddetiyle otomobilin sürüklendiğini belirtti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otomobilde bulunan 5 kişi, ekiplerin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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