Malatya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yük Treni Otomobile Çarptı, 5 Yaralı

Malatya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Çolakoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.

Selim P. yönetimindeki plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken hızla gelen yük treninin altında kaldı. Görgü tanıkları çarpışmanın şiddetiyle otomobilin sürüklendiğini belirtti.

Malatya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yük Treni Otomobile Çarptı, 5 Yaralı - Resim : 1

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otomobilde bulunan 5 kişi, ekiplerin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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