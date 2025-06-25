MasterChef İkincisi MasterChef'e Katıldı! Kaşığı Kıl Payı Kaçırdı: İşte Şefleri Hayran Bırakan Tabak...

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TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye 2025’te ön eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar, 5 dakikalık sürede tabaklarını tamamlayarak şeflerin beğenisine sunuyor. Dün yayınlanan bölümde, İsveç’ten gelen 25 yaşındaki Ayla Canpunar performansıyla adından söz ettirdi.

İsveç’te yayınlanan MasterChef’te ikinci olan Ayla, yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiğini belirtti. Mehmet Şef’in “Bugün bize ne yemek yapacaksın?” sorusuna, “Sizi biraz Asya’ya götürüyorum. Zeytinyağı ve tereyağında karides pişireceğim. Zencefilli turşulanmış alabaş turpunu dondurdum, çiçek gibi form yaptım. Ferah bir tabak olacak” yanıtını veren Ayla, tabağını zamanında tamamlayarak şeflerin karşısına çıktı.

DANILO ZANNA: İLK ELEMEDEKİ EN İYİ TABAK

Tadım yapan şeflerden Danilo Zanna, Ayla’nın tabağını “İlk elemedeki en iyi tabak” olarak değerlendirerek, “Lezzetli, aşamalı, dengeli… Her şey tam yerindeydi” dedi.

'KAŞIĞI KAÇIRDIN'

Somer Şef ise Ayla’ya “Kaşığı kaçırdın” diyerek küçük bir eleştiri getirdi: “Karides bir tık daha az pişseydi, kaşık verecektik. Ama bu hata dışında tabak üst düzey, harika, mükemmel, lezzetli, dengeli ve uyumlu. Burada yediğim en iyi başlangıç tabağı.” Mehmet Şef de Ayla’yı tebrik ederek, “Güzel bir tabak yapmışsın, daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Bir sonraki tura iyi hazırlan” dedi.

Ayla Canpunar, şeflerden aldığı övgülerle ikinci tura yükselmeyi başardı. Performansı, MasterChef 2025’te ilerleyen bölümlerde adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Kaynak: Haber Merkezi