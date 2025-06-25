Bir Ayda İkinci Ölümcül Alarm! Türkiye’nin Kabusu Sınıra Sıçradı… Tüm Sevkiyata El Konuldu

Ölümcül risk taşıyan ‘salmonella’ bakterisi bu defa sınırda alarm verdi. Yunanistan’a gönderilen susam tohumlarında ‘salmonella’ bulundu. Susam tohumlarının sevkiyatı durduruldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Bir Ayda İkinci Ölümcül Alarm! Türkiye’nin Kabusu Sınıra Sıçradı… Tüm Sevkiyata El Konuldu
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Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yayınlanan yeni duyuruda yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Yunanistan’a gönderilmek üzere yola çıkan susam tohumlarında Salmonella bakterisi tespit edildi.

Bir Ayda İkinci Ölümcül Alarm! Türkiye’nin Kabusu Sınıra Sıçradı… Tüm Sevkiyata El Konuldu - Resim : 1

RASFF tarafından yapılan duyuruda sevkiyata el konulduğu, sınır kontrolünde reddetme bildirimi uygulandığı ifade edildi. Açıklamada 10 ünitenin 5’inde bakterinin mevcut olduğu duyuruldu.

Bir Ayda İkinci Ölümcül Alarm! Türkiye’nin Kabusu Sınıra Sıçradı… Tüm Sevkiyata El Konuldu - Resim : 2

2 HAZİRAN’DA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Yunanistan’a gönderilen bir başka sevkiyatta yine susam tohumlarında salmonellaya rastlanmıştı. Türkiye’nin Yunanistan’a ihraç ettiği susam tohumlarına sınır kontrolünde el konulmuştu.

Bir Ayda İkinci Ölümcül Alarm! Türkiye’nin Kabusu Sınıra Sıçradı… Tüm Sevkiyata El Konuldu - Resim : 3

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

Bir Ayda İkinci Ölümcül Alarm! Türkiye’nin Kabusu Sınıra Sıçradı… Tüm Sevkiyata El Konuldu - Resim : 4

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella belirtileri diğer mide bağırsak enfeksiyonlarında görülen belirtilerle benzerdir. Ciddi bir sıvı kaybına (dehidrasyon) sebep olabilir. Salmonella hastalığı belirtileri şöyle sıralanabilir:

  • Ateş
  • İshal (diyare)
  • İştah kaybı
  • Baş ağrısı
  • Kramp şeklinde karın ağrısı
  • Titreme
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Dışkıda kan ya da mukus

KUMPİRDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

İzmir’de 60 yaşındaki Servet Polat’ın ölümüne neden olan kumpirin içinde ‘salmonella’ bakterisinin bulunmasının ardından bakterideki risk yeniden gündeme taşınmıştı.

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