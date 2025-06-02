Öldüren Kumpirden Sonra Bir Gıdada Daha Alarm! İçinden Salmonella Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın skandal gıdalar listesi uzayıp giderken, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan yeni skandal, tehlikeyi ortaya çıkardı. Yunanistan’a gönderilmek üzere hazırlanan susam tohumlarında Salmonella bakterisi bulundu.
Esma Karayel
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ilk günden itibaren skandalların ardının arkasının kesilmediği gıda hileleri gümrükte de alarm verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yayınlanan yeni listede Yunanistan’a gönderilmek üzere olan susa tohumlarında ölümcül bakteri Salmonella bulunduğu tespit edildi.
SALMONELLA ÇIKTI
Türkiye’nin Yunanistan’a ihraç ettiği susam tohumlarına sınır kontrolünde el konulurken, açıklanan belgede susam tohumlarında Patojenik mikroorganizmalar bulunduğu belirtildi.
Gıda grubu olarak kuruyemişler, kuruyemiş ürünleri ve tohumlar listesinde yer alan el konulan susamlara piyasa sürülmeden el konulduğu ifade edildi.
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