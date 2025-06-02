Gıda Skandalı Büyüyor: Türkiye Gönderdi, Fransa 'Zehirli' Diyip Geri Yolladı

Türkiye'de aylardır en önemli gündem başlıklarından biri gıda ürünlerinde tespit edilen taklit veya tağşiş oldu. Hem Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listelerle gıdada hile ve usulsüzlük yapan işletmeleri ifşa etmesi, hem de Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerinin "sağlığa zararlı" olduğu gerekçesiyle Avrupa sınırından geri gönderilmesiyle vatandaşın gıdaya yönelik güvensizliği ciddi boyutta artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan bildirimler devam ediyor. Son olarak sistemdeki 30 Mayıs 2025 tarihli bildirimde, Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen bir meyve daha sınırdan geri çevrildi. Fransa, Türkiye'den aldığı kuru incirlerde risk tespit ettiğini açıklayarak sınır kontrolü sırasında reddetti ve ülkeye sokmadı.

RİSK DURUMU 'CİDDİ'

Daha önce pek çok kez Avrupa ülkelerinin sınırından geri gönderilen kuru incirdeki riskin devam ettiği anlaşılırken, Fransa meyvelerdeki risk durumunu "ciddi" şeklinde tanımladı. Kuru incirlerin içinde aflatoksin tespit edildiği bilgisine yer verdi. Bu bildirim, halkın gıda endişelerinin daha da katlanmasına neden oldu.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen zehirli ve kanserojen maddelere denir. Bu zehirli ve kanserojen madde, sıcak ve nemli ortamlarda gelişerek besinler üzerinden yayılabilir. Çeşitli yollarla gıdalara bulaşan söz konusu madde, tüketildiği durumlarda insanlarda kansere dahi neden olabilir.