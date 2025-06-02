2024-2025 En İyi Üniversiteler Açıklandı: Bir Zamanlar Parmakla Gösterilen Boğaziçi’nde Büyük Gerileme

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 2024-2025 dünya üniversite sıralaması açıklandı. Bir zamanlar parmakla gösterilen Boğaziçi Üniversitesi, yıllar içinde yaşanan yönetim krizleri nedeniyle akademik sıralamalarda hızla geriledi. URAP raporuna göre üniversite, Türkiye’de ilk 5’ten 22. sıraya düşerken dünya sıralamasında ilk 500’e giren hiçbir Türk üniversitesi kalmadı.

Son Güncelleme:
2024-2025 En İyi Üniversiteler Açıklandı: Bir Zamanlar Parmakla Gösterilen Boğaziçi’nde Büyük Gerileme

Dünya genelindeki üniversiteleri akademik performanslarına göre değerlendiren URAP 2024-2025 raporu, Türkiye adına endişe verici bir tabloyu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ilk 500 üniversite arasında tek bir Türk üniversitesi dahi yer almadı. Boğaziçi Üniversitesi ise son yıllarda yaşadığı yönetim kriziyle birlikte hızla düşüşe geçti.

İLK 500'E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTESİ YOK

2009'dan bu yana üniversiteleri bilimsel yayın, atıf ve uluslararası iş birliği kriterlerine göre değerlendiren ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı, bu yılki sıralamasında Harvard, Toronto, Oxford gibi devlerin zirvede yer aldığını açıkladı. Ancak Türkiye için sonuçlar hiç iç açıcı değildi. 2016’dan beri ilk 500’e girebilen Türk üniversitesi kalmazken, ilk 1000’deki üniversite sayısı da 18’den 11’e düştü.

2024-2025 En İyi Üniversiteler Açıklandı: Bir Zamanlar Parmakla Gösterilen Boğaziçi’nde Büyük Gerileme - Resim : 1

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSTEDE GERİLEDİ

Geçmişte Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında gösterilen Boğaziçi Üniversitesi ise URAP’ın Türkiye listesinde 22. sıraya kadar geriledi. 2021'de Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrası üniversite sırasıyla 11, 13, 14 ve 16. basamaklara düşerek son olarak 22. sırada yer aldı.

"EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KALİTESİ ZAYIFLADI"

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Mine Eder, üniversitedeki gerilemenin başlıca nedenlerinden birinin liyakate dayanmayan atamalar olduğunu söyledi. Eder, "Alanında yetkin birçok bilim insanı, yönetimi eleştirdikleri için görevlerinden alındı. Akademik kalitesi yüksek isimler, istemeden yurtdışına ya da farklı kurumlara geçiş yaptı. Son üç yılda yaklaşık 100 yeni akademisyen, birimlerin görüşü alınmadan atandı. Bu da doğal olarak eğitim ve araştırma kalitesini zayıflattı" dedi.

2024-2025 En İyi Üniversiteler Açıklandı: Bir Zamanlar Parmakla Gösterilen Boğaziçi’nde Büyük Gerileme - Resim : 2

AKADEMİSYENLER ARAŞTIRMA YAPAMIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu ise, üniversitenin araştırma faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. Tuğcu, birçok hocanın tez danışmanlığını yalnızca çevrim içi yürütmek zorunda bırakıldığını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLK 5 ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

ODTÜ

Ankara Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi
Son Güncelleme:
Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin
Para Cezası Büyük: Kurban Bayramı'nda Bunu Sakın Yapmayın Para Cezası Büyük: Kurban Bayramı'nda Bunu Sakın Yapmayın
Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler
Çırağan’da Tarihi Gün! Rusya ve Ukrayna’nın İkinci ‘Barış Masası' Yeniden İstanbul’da İstanbul’da Tarihi Gün! Rusya ve Ukrayna Yeniden Masaya Oturuyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi Yasaklanıyor TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak