2024-2025 En İyi Üniversiteler Açıklandı: Bir Zamanlar Parmakla Gösterilen Boğaziçi’nde Büyük Gerileme

Dünya genelindeki üniversiteleri akademik performanslarına göre değerlendiren URAP 2024-2025 raporu, Türkiye adına endişe verici bir tabloyu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ilk 500 üniversite arasında tek bir Türk üniversitesi dahi yer almadı. Boğaziçi Üniversitesi ise son yıllarda yaşadığı yönetim kriziyle birlikte hızla düşüşe geçti.

İLK 500'E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTESİ YOK

2009'dan bu yana üniversiteleri bilimsel yayın, atıf ve uluslararası iş birliği kriterlerine göre değerlendiren ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı, bu yılki sıralamasında Harvard, Toronto, Oxford gibi devlerin zirvede yer aldığını açıkladı. Ancak Türkiye için sonuçlar hiç iç açıcı değildi. 2016’dan beri ilk 500’e girebilen Türk üniversitesi kalmazken, ilk 1000’deki üniversite sayısı da 18’den 11’e düştü.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSTEDE GERİLEDİ

Geçmişte Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında gösterilen Boğaziçi Üniversitesi ise URAP’ın Türkiye listesinde 22. sıraya kadar geriledi. 2021'de Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrası üniversite sırasıyla 11, 13, 14 ve 16. basamaklara düşerek son olarak 22. sırada yer aldı.

"EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KALİTESİ ZAYIFLADI"

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Mine Eder, üniversitedeki gerilemenin başlıca nedenlerinden birinin liyakate dayanmayan atamalar olduğunu söyledi. Eder, "Alanında yetkin birçok bilim insanı, yönetimi eleştirdikleri için görevlerinden alındı. Akademik kalitesi yüksek isimler, istemeden yurtdışına ya da farklı kurumlara geçiş yaptı. Son üç yılda yaklaşık 100 yeni akademisyen, birimlerin görüşü alınmadan atandı. Bu da doğal olarak eğitim ve araştırma kalitesini zayıflattı" dedi.

AKADEMİSYENLER ARAŞTIRMA YAPAMIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu ise, üniversitenin araştırma faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. Tuğcu, birçok hocanın tez danışmanlığını yalnızca çevrim içi yürütmek zorunda bırakıldığını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLK 5 ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

ODTÜ

Ankara Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi.

Kaynak: Haber Merkezi