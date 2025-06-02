Çırağan’da Tarihi Gün! Rusya ve Ukrayna’nın İkinci ‘Barış Masası' Yeniden İstanbul’da

Üç yıldır süren Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında, taraflar çözüm arayışlarını sürdürmek üzere yeniden İstanbul’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşmelere saatler kala, bölgedeki tansiyon yeniden yükseldi.

Ukrayna, dün gece Rusya’ya savaş boyunca gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı saldırılardan birini düzenledi. Bu saldırıda 40’tan fazla Rus bombardıman uçağının hedef alınarak imha edildiği bildirildi. Askeri uzmanlar operasyonu “tarihi bir adım” olarak değerlendirirken, saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

GÖRÜŞME ÇIRAĞAN SARAYI'NDA

Moskova yönetimi ise bu saldırıya karşılık verileceğini belirterek sert bir yanıt sinyali verdi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Çırağan Sarayı’nda saat 13.00’te başlaması planlanan müzakereler öncesi diplomatik atmosfer oldukça gergin bir hal aldı.

İşte görüşmeye ilişkin anbean yaşananlar...

10.25 HEYETTEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Diplomasi trafiği İstanbul’da hız kazanırken, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Ukrayna-Rusya görüşmelerine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, üç ülkenin temsilcileri bugün saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda bir araya gelecek. Görüşmelere Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek. Açılışta Bakan Fidan’ın bir konuşma yapması beklenirken, kritik toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer alacağı öğrenildi.

Rusya Heyeti

Rus tarafı görüşmelere üst düzey bir kadroyla katılıyor. Heyete, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskii liderlik ediyor. Medinskii’ye; Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Askerî İstihbarat Servisi GRU’nun Başkanı İgor Kostyukov eşlik ediyor.

Ukrayna Heyeti

Ukrayna cephesi de görüşmeler için geniş kapsamlı bir ekip oluşturdu. Heyetin başında Savunma Bakanı Rustem Umerov bulunurken, beraberinde Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi İstanbul’a geldi.

Zirve öncesinde bölgedeki askeri hareketlilik tırmanırken, diplomatik masa etrafında nasıl bir atmosfer oluşacağı merakla bekleniyor.

09.53 RUSYA: UKRAYNA'YA AİT 162 İHA'YI ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna’ya ait 162 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna’nın gece saatlerinde Rus topraklarına yönelik İHA saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Açıklamaya göre, dün yerel saatle 20.00 ila 02.00 arasında gerçekleştirilen saldırılar sırasında, Kursk’ta 57, Belgorod’da 31, Lipetsk’te 27, Voronej’de 16, Bryansk ve Ryazan’da 11’er, Oryol’de 6, Tambov’da 1 ve ilhak edilen Kırım’da 2 İHA etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Ukrayna’nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerinde bulunan Rus askeri hava üslerini de hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı yeni bir duyuruda, “Hava savunma sistemlerimiz Pazar günü saat 17.10 ile 23.00 arasında 162 Ukrayna İHA’sını durdurup imha etti” ifadesine yer verdi.

Açıklamada, düşürülen İHA’ların çoğunluğunun sınır bölgelerinde etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Kursk bölgesinde 57, Belgorod bölgesinde ise 31 İHA’nın vurulduğu belirtildi.

09.17 UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL'DA

Müzakereler için Türkiye'ye gelen Ukrayna heyeti İstanbul’a ulaştı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov’un liderliğinde gelen heyetin, saat 13.00’te Rus tarafı ile Çırağan Sarayı’nda bir araya gelmesi planlanıyor.

08.30 TÜM DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

THE TIMES: ABD, RUSYA’NIN TUTUMUNDAN RAHATSIZ

The Times’ın aktardığına göre, eski ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcisi Keith Kellogg, Moskova’nın önceden herhangi bir taslak belge paylaşmamasını eleştirerek hafta sonunda sert açıklamalarda bulundu. Kellogg, "Rusların şartlarını elde edemiyoruz. Hala elde edemedik. Trump'a söz verdiler, Putin bir hafta içinde elde edeceğine söz verdi. Bir hafta sonra gelmediler" ifadelerini kullandı.

Gazete, taraflar arasındaki gerilimin yükseldiğini ve bu durumun İstanbul'daki müzakerelerin gidişatını ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı. Haberde, özellikle İngiliz diplomasi çevrelerinin, tutuklu değişimi ile muhtıra krizinin görüşmelerde temel başlıklar olacağını değerlendirdiği belirtildi.

'RUSYA VE UKRAYNA HEYETLERİ GÖRÜŞMELER İÇİN İSTANBUL'DA'

France24’ün haberine göre, Ukrayna’nın Rusya’daki hava üslerine düzenlediği saldırıların ardından, iki ülkenin heyetleri çözüm arayışları için İstanbul’da buluşacak.

Taraflar arasında henüz belirgin bir mutabakat oluşmadığını vurgulayan haberde, önceki ay yapılan ilk tur görüşmelerde barış planları ile esir değişimi konularının gündemde olduğuna dikkat çekildi.

France24, "İkinci tur görüşmeler, Boğaz kıyısındaki tarihi Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlayacak" ifadelerine yer verirken, ayrıca Almanya Hükümet Sözcüsü’nün; Almanya, Fransa ve İngiltere’den gelen diplomatik danışmanların Ukrayna heyetiyle yakın temasta olacağına dair açıklamasını da aktardı.

06.00 UKRAYNA: RUSYA'NIN BOMBARDIMAN UÇAKLARININ %34’ÜNÜ HEDEF ALDIK

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın çeşitli askeri hava üslerine düzenlenen İHA saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ana havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesi kullanıldı.

“Pavutini” (Örümcek Ağı) kod adı verilen özel operasyon sonucunda, Rusya'nın stratejik havacılığına toplamda yaklaşık 7 milyar dolarlık zarar verildiği öne sürüldü. Operasyona dair daha fazla bilginin ilerleyen zamanlarda paylaşılacağı belirtilirken, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarını savunmak adına kararlılıkla mücadele edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi