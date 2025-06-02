Para Cezası Büyük: Kurban Bayramı'nda Bunu Sakın Yapmayın

Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda hijyensiz ortamlarda yapılan kıyma çekimlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. Gıda Mühendisleri Odası, vatandaşları merdiven altı işletmelere karşı uyararak, et işlemlerinin yalnızca yetkili kasaplarda yapılması gerektiğini vurguluyor. Kurallara uymayanları ise 21 bin 6 lira ve 42 bin 76 lira para cezası bekliyor.

Son Güncelleme:
Para Cezası Büyük: Kurban Bayramı'nda Bunu Sakın Yapmayın

Kurban Bayramı yaklaşırken, Türkiye genelinde hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar kurbanlık alışverişi için hayvan pazarlarına yönelirken, belediyeler de kesim alanları ve hijyen tedbirleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl bayram 16 Haziran'da başlayacak ve dört gün sürecek. Uzmanlar, hem dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de çevre ve halk sağlığının korunması için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan hijyen konusunda da kritik uyarılar geldi. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kurban etlerinin rastgele ortamlarda kıymaya dönüştürülmesinin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekti.

Para Cezası Büyük: Kurban Bayramı'nda Bunu Sakın Yapmayın - Resim : 1

Mahalle aralarında ya da seyyar tezgâhlarda, denetimsiz ve hijyen koşullarına uygun olmayan makinelerle kıyma çekimi yapılmasının doğru olmadığını belirten Manavoğlu, özellikle depo ya da bodrumlarda bekletilen, temizliği yapılmamış cihazlarla işlem yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Manavoğlu, etin sağlıklı bir şekilde işlenmesi için kasaplarda, izinli ve denetlenen ortamlarda kıyma çekiminin zorunlu olduğunu vurguladı.

Geçmiş yıllarda nalburdan berbere kadar farklı meslek gruplarından kişilerin merdiven altı koşullarda bu işi yaptığını hatırlatan Manavoğlu, bu tür izinsiz işlemler için 21 bin 6 lira idari para cezası, hijyen kurallarının ihlali durumunda ise 42 bin 76 lira ceza uygulanabildiğini belirtti.

Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük HataUzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük HataGözden Kaçmasın

Kurban Bayramı Öncesi Dolandırıcılara DikkatKurban Bayramı Öncesi Dolandırıcılara DikkatYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Kurban Bayramı Para cezası
Son Güncelleme:
Hacca Gittiler, Hayatlarının Şokunu Yaşadılar! 75 Binden Fazla Kişi Hayal Kırıklığına Uğradı 75 Binden Fazla Kişi Hayal Kırıklığına Uğradı
Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük Hata Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük Hata
Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı
Feyza Altun Sessizliğini Bozdu! Sürpriz Buluşmanın Perde Arkası… Gerçeği İlk Kez Açıkladı Feyza Altun Sessizliğini Bozdu! Sürpriz Buluşmanın Perde Arkası… Gerçeği İlk Kez Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik
Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi