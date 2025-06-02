Para Cezası Büyük: Kurban Bayramı'nda Bunu Sakın Yapmayın

Kurban Bayramı yaklaşırken, Türkiye genelinde hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar kurbanlık alışverişi için hayvan pazarlarına yönelirken, belediyeler de kesim alanları ve hijyen tedbirleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl bayram 16 Haziran'da başlayacak ve dört gün sürecek. Uzmanlar, hem dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de çevre ve halk sağlığının korunması için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan hijyen konusunda da kritik uyarılar geldi. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kurban etlerinin rastgele ortamlarda kıymaya dönüştürülmesinin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekti.

Mahalle aralarında ya da seyyar tezgâhlarda, denetimsiz ve hijyen koşullarına uygun olmayan makinelerle kıyma çekimi yapılmasının doğru olmadığını belirten Manavoğlu, özellikle depo ya da bodrumlarda bekletilen, temizliği yapılmamış cihazlarla işlem yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Manavoğlu, etin sağlıklı bir şekilde işlenmesi için kasaplarda, izinli ve denetlenen ortamlarda kıyma çekiminin zorunlu olduğunu vurguladı.

Geçmiş yıllarda nalburdan berbere kadar farklı meslek gruplarından kişilerin merdiven altı koşullarda bu işi yaptığını hatırlatan Manavoğlu, bu tür izinsiz işlemler için 21 bin 6 lira idari para cezası, hijyen kurallarının ihlali durumunda ise 42 bin 76 lira ceza uygulanabildiğini belirtti.

Kaynak: DHA