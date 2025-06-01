Kurban Bayramı Öncesi Dolandırıcılara Dikkat

Aydın’ın Çine ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler denetime çıktı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kurban Bayramı Öncesi Dolandırıcılara Dikkat

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık gibi olaylara karşı mağduriyet yaşamamaları amacıyla hayvan pazarında kontrol ve bilgilendirmelerde bulundu.

Asayiş Timleri tarafından yapılan uygulamada, vatandaşlara geçmişte yaşanan örnek dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olayları anlatılarak dikkatli olmaları yönünde uyarılar yaptı. Ekipler vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu ihbar etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca hayvan alışverişi sırasında kimlik doğrulaması ve noter onaylı satış belgelerinin önemine dikkat çekildi.

Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların güvenliği için her türlü önlemin alındığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Ankara'da Korkutan Yangın Ankara'da Korkutan Yangın
Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur? Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur?
Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri? Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri?
Bursa’da Kız Meselesi Tartışması Kanlı Bitti Bursa’da Kız Meselesi Tartışması Kanlı Bitti
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı 130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı
Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün! Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün!
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak