Bursa’da Kız Meselesi Tartışması Kanlı Bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralanırken, saldırgan kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Bursa’da Kız Meselesi Tartışması Kanlı Bitti

Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kadir Kamil A. (21) ile Kemal K. arasında kız meselesi nedeniyle sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Kemal K., elindeki bıçakla Kadir Kamil A.’yı sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami'nin avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Kadir Kamil A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Kemal K.’yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Bu Böceğin Ölüsüne Bile El Değdirmeyin: Etkisi Kobra Zehrinden Bile Tehlikeli Bu Böceğin Ölüsüne Bile El Değdirmeyin: Etkisi Kobra Zehrinden Bile Tehlikeli
Ankara'da Korkutan Yangın Ankara'da Korkutan Yangın
Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri? Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri?
Samsun’da Evinde Yüklü Miktarda Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı Samsun’da Evinde Yüklü Miktarda Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı