Bursa’da Kız Meselesi Tartışması Kanlı Bitti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralanırken, saldırgan kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kadir Kamil A. (21) ile Kemal K. arasında kız meselesi nedeniyle sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Kemal K., elindeki bıçakla Kadir Kamil A.’yı sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami'nin avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Kadir Kamil A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Kemal K.’yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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