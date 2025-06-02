Almanya Harekete Geçti: Türkiye'den Gönderilen Organik Meyan Kökünde Tehlike!

Avrupa Birliği (AB) Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan "2025.4068" numaralı bildirime göre, Almanya'da Türkiye menşeli organik meyan kökü tozunda "okratoksin" maddesi tespit edildi.

Bildirim, 30 Mayıs 2025 tarihinde Almanya tarafından yapıldı ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. Tespit edilen durum, "Dikkat edilmesi gereken bilgi bildirimi" olarak sınıflandırıldı.

Söz konusu ürün "Organik meyan kökü tozu" olarak belirtilirken, ürün kategorisi ise "Otlar ve baharatlar" olarak listelendi.

Okratoksin, gıda ürünlerinde istenmeyen bir mikotoksin olup, özellikle sağlık açısından risk taşıyan bir kimyasal. Yetkililer bu nedenle, söz konusu ürünün piyasadan çekilmesi ve ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti.

SAĞLIĞA ZARARLARI

Okratoksinin gıda maddelerinde bulunması insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabilir:

Böbrek hasarı

Okratoksin A en çok böbrekleri etkiler.

Uzun süreli maruz kalma, böbrek fonksiyonlarını bozabilir ve kronik böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Kanser riski

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), Okratoksin A’yı olası insan kanserojeni (Grup 2B) olarak sınıflandırmıştır.

Özellikle böbrek kanseri ile ilişkilendirilmiştir.

Karaciğer hasarı

Yüksek dozlarda karaciğer üzerinde toksik etki gösterebilir.