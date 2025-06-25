ABD Medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Görüşmesine Çarpıcı Yorum: 'İlişkilerde Yeni Sayfa'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’deki NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. ABD merkezli yayın organı Bloomberg, görüşmeye ilişkin çarpıcı yorumlara yer verdi.

İki lider, görüşmesinde ticari ve güvenlik konuları başta olmak üzere pek çok konuda fikir alışverişi yaparken, bu görüşme Trump’ın ikinci döneminde yapılan ilk görüşme oldu. Bloomberg ise bu görüşmeyi "Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Salı akşamı, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için Trump ile görüştü" ifadeleriyle gördü.

Görüşmeye ilişkin detaylara da yer veren Bloomberg’de "ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin lideri ayrıca NATO'yu güçlendirmek için atılması gereken adımları da konuştular. ABD-Türkiye ilişkileri Türkiye'nin Trump'ın ilk görev döneminde Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla gerilmişti ve ABD'nin Suriye'de YPG'ye destek vermesi de ilişkilere hasar vermişti" ifadeleri yer aldı.

Türk yetkililerin, Bloomberg’e yaptıkları iddia edilen açıklamada, Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye yönelik yasakları kaldırma konusunda ikna etmek istediğini söyledikleri öne sürüldü.

Kaynaklar Türkiye’nin F-35 uçaklarını almak istediklerini belirtirken, Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye yönelik yasakları kaldırma konusunda ikna etmek istediği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi