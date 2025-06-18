Türkiye Menşeli Fıstık Kremasında Salmonella Alarmı: ABD'de Ürünler Geri Çağrılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türkiye'den ithal edilen ‘Emek’ markalı fıstık kremasında salmonella bakterisine rastlandığını açıkladı. Ürünün tüketimi sonrası en az iki eyalette enfeksiyon vakaları görüldü. Geri çağırma işlemi başlatılırken, FDA ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), salgının kapsamını belirlemek için ortak soruşturma yürütüyor.

SALMONELLE VAKALARI ARTIYOR

FDA'nın resmi açıklamasına göre, ‘Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklim Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’ tarafından üretilen ve ABD’ye ihraç edilen ‘Emek’ markalı fıstık kremasının tüketilmesi sonucu şu ana kadar dört kişi salmonella enfeksiyonuna yakalandı. Minnesota'da üç, New Jersey’de ise bir kişinin hastalandığı bildirildi. Yetkililer, bu sayının artmasından endişe ediyor.

İlgili ürün, özellikle dondurma ve çeşitli tatlıların yapımında kullanılan, 5 kilogramlık beyaz bidonlarda satılan bir fıstık kreması. FDA, geri çağrılan ürünün son tüketim tarihinin 9 Ekim 2026 olduğunu ve üretim kodunun 241019 olarak belirlendiğini duyurdu.

ONLİNE SATILDI, RESTORAN VE YEMEK SERVİSLERİNE DAĞITILDI

Emek markalı fıstık kreması yalnızca bireysel tüketicilere değil; restoranlara, toptan dağıtımcılara ve yemek hizmeti sağlayıcılarına da çevrimiçi olarak sunuluyordu. Bu da potansiyel riskin daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

'BU BELİRTİLER GÖRÜLÜRSE SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN'

FDA, özellikle son dönemde ürünü tüketen kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Salmonella enfeksiyonu; ishal, ateş ve mide krampları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu belirtiler genellikle kontamine ürün tüketildikten 12 ila 72 saat içinde görülüyor. Hastalığın bağışıklık sistemi zayıf kişiler, yaşlılar ve hamile kadınlar için ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

FDA, şu an sadece belirtilen üretim partisine ait ürünleri geri çağırıyor olsa da, aynı firmanın diğer ürün ve partilerinin de etkilenip etkilenmediğini araştırdıklarını bildirdi. Soruşturma, yerel sağlık kurumlarıyla koordineli şekilde sürdürülüyor.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI: ÜRÜNÜ KULLANMAYIN, İADE EDİN

Yetkililer, geri çağrılan fıstık kremasının tüketilmemesini ve mümkünse satış noktalarına iade edilmesini öneriyor. Salmonella enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla halkın duyarlı olması isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi