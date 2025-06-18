Skandalın Göbeğindeki Hastanelerle İlgili Yeni Gelişme! 4'ü Onay Verdi, 6'sı Bekleyecek...

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SGK'dan para almak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan 'Yenidoğan çetesi'nin ortaya çıkmasıyla birlikte 10 özel hastane kapatılmıştı. İşletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almakla suçlanan çok sayıda sağlık çalışanının yargılaması sürerken, skandalların yaşandığı hastanelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, kapatılan 10 özel hastanenin atıl halde beklediğini hatırlatarak, bunlardan 4'ünün satış aşamasına geldiğini yazdı. İddiaya göre hastane yönetimleri, TMSF'den gelen öneriyi kabul ederek hastanenin satılmasına onay verdi.

Diğer 6 hastane sahiplerinin davanın sonuna kadar beklemeye karar verdiğini bildiren Babacan, ""En iyi olasılıkla iki yıl sonra bitecek davalar nedeniyle satış bedellerinin bloke edileceği ve dava sonucuna göre hak sahiplerine verileceği anlatılıyor. Diğer 6 hastanenin sahipleri dava sonuna kadar beklemeye karar vermiş." diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak bilinen suç örgütü, büyük infiale yol açmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütüne dair çarpıcı detaylar yer aldı. Örgütün başında sanık doktor Fırat Sarı’nın bulunduğu, yönetim kadrosunda doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yer aldığı belirtildi. İddianamede, örgütün yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kötüye kullanarak haksız kazanç sağladığı ve sağlık sistemini istismar ettiği ifade edildi.

İddialara göre örgüt, işlettiği yenidoğan yoğun bakım servislerinin doluluğunu sağlamak amacıyla 112 acil sevk sistemini devre dışı bıraktı. Bebeklerin sağlık durumu olduğundan daha ağır gösterildi ve yatış süreleri uzatılarak SGK’dan daha fazla ödeme alındı. Ayrıca bazı hasta yakınlarından da olması gerekenden fazla para tahsil edildi. Bebekler, uygun devlet hastanelerine yönlendirilmek yerine örgüt için daha kârlı olan özel hastanelere sevk edildi.

İddianamede, örgüt yöneticilerinden Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 bebeğin ölümüyle doğrudan ilişkilendirildiği ve “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” gibi birçok suçtan toplamda 582 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir için ise 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Toplam 44 sanık hakkında benzer suçlardan ağır cezalar talep edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında İstanbul’da 9, Tekirdağ’da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Bu hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanelerine sevk edilirken, örgütün maddi kazanç elde ettiği şirketlerin mal varlıklarına el konulması da talep edildi. Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in makamında tehdit edilmesi üzerine bazı şüpheliler tutuklandı.

İlk duruşmada bazı tutuksuz sanıklar için tutuklama kararı verildi. Firari sanıklar Ali Aksu, Serenay Şenkalaycı ve Ceren Hatice Kırım’ın yakalanması için çalışmalar sürerken, kamuoyunu sarsan bu olayda yargı süreci devam ediyor.

Kaynak: Nefes